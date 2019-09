Alaphilippe: Wereldtitel is mijn heilige graal

Marianne Vos ‘Ik kan weer koersen met mijn hart’

14:11 Marianne Vos (32) is topfavoriet voor de WK. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het allerminst. Een gesprek over topvorm, eerzucht en waarom ze nog niet gestopt is. ,,Ik heb de afgelopen jaren heel vaak het moment in koers gezien. Dat ik dacht: nú is het moment. Maar ik kon gewoon niet.’’