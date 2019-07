Alecto stopt als hoofdsponsor van Cycling Team

Flink tijdver­lies voor Porte, maar koerskapi­tein De Kort is positief: ‘De echte bergen moeten nog komen’

16 juli Voor koerskapitein Koen de Kort van Trek-Segafredo is het op de rustdag in Castres vooral figuurlijk wonden likken. ,,Het was gisteren geen ideale dag voor ons”, zegt de 36-jarige coureur uit Liempde over de waaierrit waarin zijn kopman en kamergenoot Richie Porte 1 minuut en 40 seconden verloor op een aantal concurrenten. Net als ploeggenoot Bauke Mollema.