Alexander Kristoff sprint naar ritzege in Ronde van Duitsland

Na een rit over bijna 200 kilometer van Meiningen naar Marburg was de 35-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert de sterkste in de massasprint. Kristoff zegevierde onlangs ook al in de Belgische eendagskoers Circuit Franco-Belge.

Lees ook Olav Kooij uit Ronde van Duitsland na val in proloog, Caleb Ewan wint eerste etappe in lijn

De Italiaan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) kwam als derde over de finish en nam dankzij bonificatieseconden de rode leiderstrui over van zijn landgenoot Filippo Ganna, die woensdag de proloog had gewonnen. Kristoff was donderdag als zesde geëindigd in de door de Australiër Caleb Ewan gewonnen massasprint aan het einde van de eerste etappe.

Volledig scherm Alexander Kristoff op archiefbeeld. © BELGA

Fabio Jakobsen ontbrak zowel donderdag als vrijdag in de massasprint. De Nederlandse troef van Quick-Step - Alpha Vinyl, die vorige week de Europese kampioenstrui veroverde in München, kwam beide dagen op achterstand binnen. De tweede etappe bevatte heel wat klimmetjes en Jakobsen verloor daarop de aansluiting met het peloton. Zijn teamgenoot Florian Sénéchal, die normaal de sprints aantrekt voor Jakobsen, mocht nu voor zijn eigen kans gaan. De Franse kampioen eindigde in Marburg als tweede, wel op gepaste afstand van de oppermachtige Kristoff.

,,Het was een zware koers met een paar steile beklimmingen en veel zijwind”, zei de Noor. ,,Ik moest soms lossen, maar mijn ploeggenoten brachten me steeds weer terug. Op 2 kilometer van de streep reed ik nog achter de voorste groep. Toen dacht ik wel dat het over was. Met nog 1 kilometer te gaan, kon ik toch weer aansluiten. We zijn meteen doorgereden naar voren. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk hier zelfs kon winnen.”