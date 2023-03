Alleen Wout van Aert kan Mathieu van der Poel aan in E3 Classic: Belg wint nipt in Vlaanderen

Het was pas de tweede deelname van Van der Poel aan de E3 Classic, maar hij was wel dé topfavoriet na zijn zege in Milaan-San Remo . De Nederlander verwachtte vooraf een zware koers: ,,Ik zal meer in het rood moeten rijden dan vorige week.” Deze kwam er dus ook.

De wisselvalligheid van het weer zorgde voor steeds andere beelden. Zo begon de dag met een forse regenbui, waarna flinke winstoten volgden. Vooral voor de eerste kopgroep was dit zwaar. Zij kwamen maar niet los van het peloton, de voorsprong liep zelfs geen moment tot boven de vier minuten op. Op 80 kilometer van de meet was het einde verhaal voor de eerste ontsnapping, waar geen Nederlander bijzat.

Het was Matteo Jorgenson die op 72 kilometer wegreed. De Amerikaan kreeg al na een paar kilometer gezelschap van onder meer de drie grootste kanshebbers: Van der Poel, Van Aert en Pogacar. Dylan van Baarle kwam in de achtergrond ten val op de Stationberg en moest opgeven.

Reactie Mathieu van der Poel

,,Ik kan ermee leven", zei Van der Poel na afloop. ,,Ik voelde me goed op alle beklimmingen en was misschien iets te gretig. Ik wilde een lange finale om me klaar te stomen voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week. Dat is zeker gelukt. In de sprint kwam ik net te kort tegen Van Aert. Ik had graag gewonnen, maar ga met een goed gevoel naar huis richting volgend weekend.”