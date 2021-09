Almeida klopt Mollema in Ronde van Luxemburg

Ineos sterkste in ploegen­tijd­rit in Tour of Britain

7 september Ineos-Grenadiers heeft de derde etappe gewonnen van de Ronde van Groot-Brittannië. De Britse formatie was in een ploegentijdrit te sterk voor Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma. Ethan Hayter is de nieuwe leider. Hij neemt de leiderstrui over van Robin Carpenter (Rally Cycling).