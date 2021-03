‘Als ik later groot ben wil ik ook zo mooi fietsen als Dylan’

Deense vluchter Kron leider in Catalonië, Kelderman maakt eerste kilometers bij Bora

22 maart Andreas Kron heeft de eerste etappe in de 100ste Ronde van Catalonië gewonnen. De 22-jarige Deense renner van Lotto Soudal was in een sprintje de sterkste van een kopgroepje van vier man. Wilco Kelderman, die zijn debuut maakte voor zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe, zag zijn ploeggenoot Lennard Kämna met een vierde plaats goede zaken doen in het klassement.