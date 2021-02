Alsof Messi en Ronaldo elk weekend één-tegen-één spelen op het trapveldje om de hoek

Er was dat ene beeld. De zee, het strand, twee renners. Een blauwe en een oranje. Verder: niemand. Geen andere renners, geen toeschouwers, geen fotografen, zelfs geen toevallig voorbijvliegende meeuw. Het WK veldrijden was een paar minuten onderweg, maar voor hetzelfde geld fietsten de twee over zomaar een strand op een verloren dinsdagmorgen.



Alleen op de wereld.



Ronde na ronde joegen ze achter elkaar aan. De een voorop, toen weer de ander. Een uur lang raasde er een oranjeblauwe orkaan door Oostende. Er vloog van alles in het rond: zand, snot, zeewater. Af en toe werd er een achterblijver overhoop gereden, maar dat was niet erg. Het ging niet om achterblijvers, het ging zelfs niet om de nummers 5, 4 of 3. Het was een tango voor twee.