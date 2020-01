Alvarado profiteert in Brussel van val Worst

Ver achter het duo Alvarado/Worst won de Belgische wereldkampioene Sanne Cant de strijd om de derde plaats. De Britse Anna Kay eindigde als vierde in de zevende race van de DVV Trofee. Gisteren won Alvarado ook al in Gullegem, waar Worst ontbrak. Alvarado won al de voorgaande drie crossen om de DVV Trofee en leidt het klassement. Ze won zaterdag ook al een cross in Gullegem.



Marianne Vos liet de veldrit vandaag in Brussel schieten. De 32-jarige Brabantse was niet fit. Volgende week zijn de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen, waar de vrouwen zondagmiddag het programma afsluiten.