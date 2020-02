Alvarado troeft Worst en Brand af in adembenemende finale en verovert wereldtitel

Nederland oppermachtigCeylin del Carmen Alvarado was vanmiddag de allerbeste op het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De pas 21-jarige Rotterdamse versloeg landgenote Annemarie Worst in de sprint. Lucinda Brand maakte het Nederlandse podium compleet. De Oranje-vrouwen maakten zo de torenhoge verwachtingen waar.

De Nederlandse vrouwen hadden enkel wat te verliezen op het WK. Het zou een regelrechte catastrofe zijn als om 16.00 uur niet het Wilhelmus maar een ander volkslied zou klinken in Dübendorf. Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado konden onmogelijk om de favorietenrol heen. Dat bleek geen euvel. De ploeg liet er geen moment in de koers twijfel over bestaan; de titel zou in Nederlandse handen terechtkomen.



Vanaf de start nam het kwartet de leiding in de race en reed het eenvoudig weg bij de rest van het veld. Het klasseverschil bleek zo mogelijk nog groter dan verwacht. Dat de Belgische Sanne Cant - die de voorgaande drie WK’s won - al na één ronde een halve minuut achterstand aan haar broek had, illustreerde de overmacht van Oranje.

Razendsnel starten en dan onderling uitvechten wie de allerbeste is; het was precies zoals bondscoach Gerben de Knegt het vooraf had bedacht. Kastelijn bleek de minst goede benen te hebben van de Nederlandse vrouwen. Ze moest in de derde ronde passen. Worst, Alvarado en Brand gingen vooraan de strijd met elkaar aan op het loodzware parcours in Dübendorf. In de derde ronde leek Brand af te haken na een zadelbreuk maar wonderwel wist ze de aansluiting snel weer te vinden.

Die inspanning brak haar in de laatste ronde echter alsnog op, zo leek het. Maar op karakter knokte ze zich tot nog terug. In de finale moest ze vervolgens tóch afhaken waardoor Worst en Alvarado het in de sprint moesten beslissen. Worst ging als eerste aan, maar Alvarado wist haar in de laatste meters af te troeven; de ultieme bekroning van een wervelend wereldbekerseizoen. Enkele meters na de streep sloeg ze haar hand voor haar mond van ongeloof. Daarna slaakte ze al liggend op de grond een serie emotionele vreugdekreten. Nog maar 21 jaar en nu al de beste.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © Cor Vos