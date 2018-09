Ammerlaan wereldkampioen op de tijdrit voor junioren

De 18-jarige Westlandse was de Italiaanse Camilla Alessio en de Britse Elynor Backstedt te snel af. ,,Het is een enorme verrassing. Ik heb er geen woorden voor", zegt Ammerlaan vlak na de finish. Ammerlaan reed het parkoers van 20 kilometer in een tijd van 27:02 en was daarmee zeven seconden sneller dan Alessio. Bäckstedt gaf achttien seconden toe op de tijd.





Ammerlaan veroverde eind juni in Bergen op Zoom al de Nederlandse titel tijdrijden bij de junioren. De tweede Nederlandse deelneemster, Britt Knaven, eindigde op de elfde plaats.