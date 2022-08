Andreas Leknessund wint slotrit en eindklassement in Arctic Race of Norway

De Noor Andreas Leknessund heeft de Arctic Race of Norway gewonnen. De renner van Team DSM kwam na een rit over 159 kilometer met start en finish in Trondheim alleen aan. Leknessund had voldoende marge om de leiderstrui over te nemen van de Fransman Victor Lafay, die na zijn etappezege van zaterdag leider was geworden in de vierdaagse rittenkoers.