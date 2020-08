Anna van der Breggen pakt wat ze nog pakken kan

Tourbaas roept toeschou­wers op: ‘Draag een mondkapje’

19 augustus Christian Prudhomme heeft de mensen die langs de kant willen kijken naar de Tourrenners op het hart gedrukt een mondkapje te dragen. ,,Ik roep de mensen op hun gezond verstand te gebruiken. Draag een mondkapje", zei hij woensdag in Nice op een persbijeenkomst. De Tour de France begint op 29 augustus in die Zuid-Franse stad en eindigt op 20 september in Parijs.