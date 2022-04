Annemiek van Vleuten (39) voelt zich sterker dan ooit: ‘Net als wijn: hoe ouder, hoe beter’

Annemiek van Vleuten gaat als een gelukkig mens naar huis in Wageningen. Voor twee weken vakantie. Even trainen zonder druk. Maar vooral ontspannen na een intensief wielervoorjaar. Biertjes drinken op Koningsdag en, vooruit, op Bevrijdingsdag ook nog even. Na haar zege in Luik-Bastenaken-Luik heeft ze er ook alle reden voor. Al was ze zonder deze zege ook blij naar huis gegaan. Simpelweg omdat ze zich beter voelt dan ooit. En heel ontspannen. Tijdens de persconferentie neemt ze een telefoon van een van de verslaggevers op die dienst doet als opnamerecorder. ,,We zitten even in de persconferentie. Dit was Annemiek.’’