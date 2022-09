Annemiek van Vleuten knalt met breuk in elleboog vanuit geslagen positie naar wereldtitel

Ongeloof in Australië. Vanuit geslagen positie is Annemiek van Vleuten wereldkampioen geworden. De Nederlandse liep eerder deze week een breukje in haar elleboog op, werd vandaag tot twee keer toe gelost in de koers, maar in de slotkilometer sloot ze weer aan bij de kopgroep om daarna weg te sluipen en solo aan te komen. De Belgische Lotte Kopecky pakt het zilver, de Italiaanse Silvia Persico het brons.

Van Vleuten had het moeilijk op de beklimming (Mount Pleasant, 1,1 km á 7,7%) in de laatste rondes op het lokale circuit in Wollongong. In de voorlaatste ronde reden er vijf rensters weg, maar mede dankzij een ijzersterke Ellen van Dijk konden zij en Marianne Vos terugkomen. Ook Van Vleuten stelde zich in dienst van Vos en deed het nodige kopwerk.

In de slotronde leek het gedaan toen het gat tussen de koplopers en de groep met namens Nederland alleen Van Vleuten na Mount Pleasant tot 20 tellen opliep. Vooraan werd echter naar elkaar gekeken, terwijl in de achtergrond wel werd doorgereden. Op het moment dat de twee groepen samenkwamen, trok Van Vleuten de gashendel open. De rest twijfelde en de wereldtitel was een feit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik kan het niet geloven", reageerde Van Vleuten (39). ,,Nog steeds niet. Ik wacht nog op het moment dat iemand komt vertellen dat het niet waar is. Ik had maar één kans, omdat ik met mijn elleboog niet kan sprinten. Ik wist wanneer ik moest gaan en zat te wachten op het goede moment. Ze haalden me niet terug, ongelooflijk. Het was echt een hel vandaag, ik kon niet staan, dus mijn benen deden verschrikkelijk pijn.”

Meer over de wereldtitel van Annemiek van Vleuten:

• ‘Ik had tegen vrienden en familie gezegd: blijf maar slapen’

Van Vleuten besloot pas vrijdag dat ze zou starten. Ze had woensdag bij een val in de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog opgelopen. Het is de tweede keer dat de Wageningse wereldkampioen is geworden. Eerder lukte haar dat in 2019 in Yorkshire. Van Vleuten rijdt zo haar laatste jaar als wielrenner in de regenboogtrui.

Nederland startte zonder Demi Vollering. Zij bracht zelf kort voor de wedstrijd via Twitter naar buiten dat ze positief heeft getest op corona.

Niamh Fisher-Black De Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black heeft bij de titel veroverd in de beloftencategorie. De vrouwen onder 23 jaar hebben geen eigen wedstrijd, maar strijden om de titel in hun categorie tussen de elitevrouwen. De 22-jarige Fisher-Black, die normaal rijdt voor de Nederlandse ploeg SD Worx, bereikte kort achter wereldkampioen Annemiek van Vleuten als twaalfde de finish en was de eerste renster onder 23 jaar. Het zilver in die categorie ging naar de Britse Pfeiffer Georgi. De Duitse Ricarda Bauernfeind pakte het brons. Volledig scherm Niamh Fisher-Black © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.