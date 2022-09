Annemiek van Vleuten slaat aanval op rode trui af in voorlaatste etappe Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft in de voorlaatste etappe van de Challenge by La Vuelta een lange aanval van olympisch kampioene Anna Kiesenhofer afgeslagen. De Oostenrijkse sprong kort na de start van de vierde etappe weg en reed bijna 160 kilometer alleen voorop, maar werd in de slotfase van de rit naar Segovia teruggepakt.

Van Vleuten eindigde als zesde in de door de Italiaanse Silvia Persico gewonnen rit en behield de leiding in het klassement. Ze rijdt zondag de slotetappe in Madrid in de rode trui en kan dan haar ‘hattrick’ compleet maken.

De 39-jarige kopvrouw van Movistar won dit jaar al de Giro en de Tour de France voor vrouwen. Van Vleuten staat ook op het punt om de vijfdaagse etappekoers door Spanje te winnen, die in de slotweek van de Vuelta voor mannen wordt verreden.

Kiesenhofer verraste de Nederlandse wielrensters vorig jaar in de olympische wegwedstrijd in Japan. De 31-jarige Oostenrijkse sprong toen op 40 kilometer van de streep weg uit de kopgroep en soleerde naar het goud. Van Vleuten kwam even later juichend over de finish omdat ze dacht dat ze had gewonnen, maar hoorde daarna dat Kiesenhofer al binnen was. Ze moest zich tevreden stellen met zilver. Enkele dagen later werd Van Vleuten wel olympisch kampioene tijdrijden.

De Oostenrijkse probeerde zaterdag in Spanje voor een vergelijkbare stunt te zorgen. Ze bouwde in haar eentje een voorsprong van zo’n 9 minuten op en reed zelfs even virtueel in de rode trui. Kiesenhofer stond in het klassement op de twintigste plaats, ruim 7 minuten achter Van Vleuten. Ze werd op 1 kilometer van de streep, toen de weg flink omhoog liep, echter ingerekend. Persico won de rit, voor Demi Vollering. Van Vleuten kwam als zesde over de finish en gaat de slotetappe in met 1 minuut en 51 seconden voorsprong op Elisa Longo Borghini uit Italië. Vollering staat derde op 2.18.

Van Vleuten won donderdag de zware bergetappe in de Vuelta voor vrouwen en nam toen de leiderstrui toen over van Longo Borghini, die met Trek woensdag de ploegentijdrit had gewonnen.