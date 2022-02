Annemiek van Vleuten volgt zichzelf op met eindwinst in Valencia

Lucinda Brand spoelt WK-kater weg in Krawaten­cross, podiumplek Van der Haar

Lucinda Brand heeft de voorlaatste manche in de X2O-Trofee gewonnen. In Lille was de veldrijdster die vorige week in Fayetteville nog haar meerdere moest erkennen in de afwezige Marianne Vos veruit de sterkste.

6 februari