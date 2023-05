Annemiek van Vleuten voltooit hattrick in Vuelta na zinderend secondenspel met Demi Vollering

Met videoAnnemiek van Vleuten (40) heeft opnieuw La Vuelta España Femenina gewonnen. Het was de derde eindzege op rij in de Ronde voor Spanje voor vrouwen voor de kopvrouw van Movistar, die vorig jaar ook al de Giro, de Tour én de wereldtitel won.

Van Vleuten verdedigde in een epische slotrit met aankomst bergop in het mistige Lagos de Covadonga met succes een voorsprong van een dikke minuut in het algemeen klassement op Demi Vollering. De kopvrouw van SD Worx won wel de zevende en laatste etappe. Van Vleuten, die de slotrit was begonnen met een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden, eindigde als derde achter ook de Italiaanse Gaia Realini. De 40-jarige Wageningse hield 9 seconden marge over.

Op de slotklim in Nationaal Park Picos de Europa van bijna 12 kilometer waren er al snel nog maar drie rensters over. Behalve Vollering en Van Vleuten ook Realini (Trek-Segafredo), die de lont op iets meer dan vijf kilometer voor de finish in het kruitvat stak door te demarreren. Alleen Vollering kon mee. In de laatste kilometers ontpopte zich een zinderend secondenspel, waarbij Vollering en Realini elke kilometer een tiental seconden pakte op Van Vleuten. Ondanks enkele bonificatieseconden kwam Vollering echter negen tellen tekort.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © AFP

De strijd was verhard in de rit van zaterdag toen de ploeg van Van Vleuten, bijgestaan door enkele andere teams, versnelde op het moment dat Vollering met een ploeggenote een plaspauze hield. De wereldkampioene zei dat de aanval op dat punt een vooropgezet plan was en dat de rensters van SD Worx een slecht moment hadden uitgekozen om te gaan plassen. Vollering leek die uitleg niet te geloven en zinde op revanche.

SD Worx verhoogde richting de eerste klim van de dag, de Collado Moandi, het tempo en de groep dunde snel uit. Vollerings Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser werd vooruit gestuurd en kreeg gezelschap van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. In de groep er achter had Vollering gezelschap van haar Nieuw-Zeelandse ploeggenote Niamh Fisher-Black. Van Vleuten miste aanvankelijk steun, maar zag vanuit de achtergrond vier ploeggenotes terugkeren.

Nog voor de ruim 12 kilometer lange slotklim werden Reusser en Niewiadoma door het tempowerk van Movistar achterhaald en begon de strijd om de eindzege. Vollering had nog enige tijd Fisher-Black in haar buurt, waar Van Vleuten alleen was en moeite leek te hebben met de tempoversnelling van haar concurrente. Markus, als derde aan de slotrit begonnen, kon niet aanpikken.

Vooraan waren een kilometer of 6 onder de top alleen nog de twee Nederlandse rivalen en Realini over. Na een versnelling van de Italiaanse, zaterdag winnares van de zesde etappe, moest ook Van Vleuten 3 kilometer voor de finish passen. Het ging er alleen nog om of ze de marge van 1 minuut en 11 seconden met Vollering kon behouden. Dat lukte net waardoor de wereldkampioene haar eerste overwinning van dit jaar kon bijschrijven.

Realini eindigde ten koste van de Nederlandse Riejanne Markus als derde. Marianne Vos, winnares van twee ritten, won het puntenklassement.

Van Vleuten ‘superblij’

Annemiek van Vleuten moest alles geven om de aanval van Vollering af te slaan. ,,Ik ben superblij, maar ook supermoe”, reageerde de wereldkampioene wielrennen op de weg van Movistar, die met de eindzege in de Ronde van Spanje voor vrouwen haar eerste overwinning van het seizoen boekte.



Van Vleuten, ook al winnares van de afgelopen twee edities, deed haar dankwoord op het podium in het Spaans. ,,Ik ben trots op mijn ploeg. Zeker in de laatste twee etappes is dit succes toe te schrijven aan het hele team”, vertelde ze om meteen de organisatie een compliment te geven. ,,Twee jaar geleden was deze ronde nog vrij klein, maar dat geldt nu niet meer. En deze aankomst op Lagos de Covadonga, zo’n beroemde klim, dat is geniaal.”

Volledig scherm Annemiek van Vleuten in de rode trui naast Demi Vollering. © photo: Cor Vos

Reactie Vollering

Vollering leek met haar ritzege haar boosheid over het verloop van de zesde etappe enigszins kwijt te zijn. Zaterdag was de kopvrouw van SD Worx niet te spreken over de tempoversnelling van Movistar, op het moment dat ze met een ploeggenote net een sanitaire stop hield. Van Vleuten was zich van geen kwaad bewust. ,,Dat zou ik ook zeggen”, mopperde een gefrustreerde Vollering, onlangs nog bijzonder succesvol met winst in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.



,,We hebben met de hele ploeg geknokt vandaag. We hadden iets recht te zetten en ik ben blij dat ik het hier heb kunnen afmaken met de ritzege. Voor het algemeen klassement was het ‘close’, zonder met wat er gisteren gebeurde had ik dat misschien ook gewonnen. Het was triest dat ik me in die rit niet met de besten heb kunnen meten. Ik heb vandaag laten zien hoe sterk ik ben.”

