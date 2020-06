Arthur van Dongen volgt Dumoulin naar Jumbo-Visma: ‘Maar ik ben niet gekoppeld aan een renner’

De meeste gestelde vraag rond zijn overgang van Sunweb naar Jumbo-Visma? Arthur van Dongen (51) hoeft daar niet lang over na te denken. ,,Of ik vanwege Tom Dumoulin naar deze ploeg ben gekomen? Het antwoord is dat die twee dingen los van elkaar staan", verzekert de Brabander. ,,Uiteraard is ook Tom vooraf geraadpleegd, maar ik ben niet gekoppeld aan een renner. We zouden dit jaar drie koersen samen doen: de ronde van Valencia, Milaan-San Remo en de Tour. Dat zegt genoeg."