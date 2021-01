Artsen houden Evenepoel van de fiets: breuk nog niet helemaal dichtgegroeid

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Evenepoel vanaf morgen heel voorzichtig opnieuw zou mogen fietsen. ,,Nog geen lange, intensieve tochten. Eerder ‘proevertjes’. Testjes die uitwijzen hoe het met dat bot is gesteld en of de spieren, pezen en zenuwen rond de breuk klaar zijn om weer in actie te schieten”, omschreef hij het afgelopen weekend in een interview met Het Laatste Nieuws.

Het resultaat van de check-up wees uit dat het daarvoor nog net iets te vroeg is en dat Evenepoel de breuk beter eerst 100% kan laten genezen. De renner vloog gisteren vanuit Brussel terug naar de trainingsbasis van Deceuninck-Quick.Step in Altea, waar hij verder zal werken aan zijn revalidatie. Binnenkort bespreekt hij samen met de ploeg hoe het nu precies verder moet.

8 mei, de startdatum van de Giro d’Italia (waar hij zijn debuut in een grote ronde hoopt te maken) blijft tot nader order het streefdoel. Maar in het interview gaf Evenepoel al aan dat hij niets wil forceren, zal luisteren naar zijn lichaam en desnoods zijn programma zal omgooien.

,,Als ik één ding heb geleerd, is het dat deze blessures zeer delicaat zijn voor een wielrenner. Zijn carrière in gevaar kunnen brengen, zelfs. Dus moet ik mezelf nu aanpassen en de tijd geven om volledig te genezen. Duurt het een dag langer dan ik zelf zou willen? Dan is het maar zo. Het zal geen verschil maken. Plan-A is en blijft het opzet. Maar ‘worst case’ schakelen we over op plan-B. Olympische Spelen, Vuelta, WK, Ronde van Lombardije… nog andere doelen genoeg dit seizoen.”