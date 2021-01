Aru doet mee aan WK veldrijden: ‘Ik voel mij goed in de modder’

De Italiaan deed afgelopen weekeinde in Lecce mee aan het nationaal kampioenschap, waar hij tiende werd. ,,De eerste race met mijn nieuwe team", schreef Aru op Instagram bij een foto waarop te zien is hoe hij door een modderbad ploegt. ,,Ik voelde me heel goed in de modder. Het belangrijkste is dat ik er veel plezier in had, ik voelde me weer een kind dat zijn eerste koers reed. Dit is mijn sport, dit is mijn passie.”



Aru heeft van zijn nieuwe ploeg Qhubeka-Assos toestemming gekregen om de komende weken te blijven veldrijden. De Italiaan bereidt zich momenteel met de nationale selectie, die uit twaalf renners bestaat, voor op de WK in België. ,,Ik doe zonder ambities mee en keer in februari terug op de weg. Ik kijk goed naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, hoe zij het doen in het veld."



Aru verliet in september de Tour de France tijdens de negende etappe en kwam daarna niet meer in actie.