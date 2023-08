Arvid de Kleijn komt net te kort in slotetappe Ronde van Polen, Tim Merlier weer de snelste

Annemiek van Vleuten over haar laatste Tour: ‘Het was aanhaken en pijn lijden zonder beloning’

In haar afscheidsjaar had Annemiek van Vleuten heel graag opnieuw de Tour de France Femmes gewonnen. Maar ze werd overvleugeld door Demi Vollering en voelde de kracht uit haar benen vloeien in het beslissende weekeinde. ,,Heel veel vechten is leuker als je wordt beloond.”