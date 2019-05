Asselman raakt leiderstrui kwijt in Ronde van Yorkshire

Vos wint slotrit en klassement Ronde van Yorkshire

14:55 Marianne Vos heeft de Ronde van Yorkshire gewonnen. De lastige slotrit van de tweedaagse ging van Bridlington naar Scarborough over 132 kilometer. Langs de Britse oostkust, waar de wind vrij spel had, was Vos in de sprint te snel voor haar twee medevluchtsters, de Spaanse Mavi Garcia en de Italiaanse Soraya Paladin.