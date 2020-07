Astana stapt wegens falend internet uit virtuele Tour

Renners van Astana verblijven op dit moment op trainingskampen in het Italiaanse Livigno en de Spaanse Sierra Nevada. ,,Zaterdag hadden we tijdens de derde rit grote problemen met de internetverbinding in ons hotel in de Sierra Nevada", legt ploegleider Dimitri Fofonov uit.



,,Samen met de organisator van de virtuele Tour hebben we het probleem proberen op te lossen. Maar jammer genoeg is de internetverbinding hier in de Sierra Nevada niet goed genoeg om te kunnen meedoen aan de virtuele wedstrijd. In Italië is de verbinding ook onvoldoende. Dus het heeft geen zin om nog mee te doen. Wij gaan nu hard op de weg trainen voor het nieuwe seizoen.”