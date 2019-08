Australiër Dempster de snelste in Veenendaal Classic

Ongeveer halverwege de koers begon een kopgroep van veertien renners voor de tweede maal aan de beklimming van de Grebbeberg. Na het afhaken van de Brit Alex Paton bleven er dertien coureurs vooraan over, die bij het ingaan van de laatste ronde van 40 kilometer een voorsprong van 3.25 minuten hadden op het peloton.



Bij de vierde en laatste doorkomst op de Grebbeberg was de marge 1.50. Oscar Riesebeek en Adriaan Janssen deden in de slotfase een vergeefse ontsnappingspoging waarna Dempster er met Budding en Van der Lijke vandoor ging. Zij wisten uit de greep van het jagende peloton te blijven. De Australiër was daarna de twee Nederlanders in de eindsprint te snel en te slim af.