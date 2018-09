Australische wielrenner Hayman zet punt achter loopbaan

Van Dijk wint Madrid Challenge, dagzege voor Bronzini

16 september Ellen van Dijk heeft de eindzege gepakt van de Madrid Challenge, de vrouwenwedstrijd die onderdeel is van de Vuelta. Ze sprintte zondag naar de zesde plaats in een rit over 100 kilometer met start en aankomst in Madrid. Dat was voldoende omdat haar ploeg Sunweb zaterdag de ploegentijdrit wist te winnen.