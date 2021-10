Baanrenner Havik zit in zak en as na missen WK: ‘KNWU maakt mij lekker, en dan dit’

Video Van der Poel kan leven met derde plaats in Pa­rijs-Rou­baix: ‘Heel mooie koers gereden’

3 oktober Mathieu van der Poel maakte de wedstrijd hard, maar moest bij zijn debuut in Parijs-Roubaix genoegen nemen met de derde plaats. In de sprint om de zege moest hij Sonny Colbrelli (winnaar) en Florian Vermeersch (tweede) voor zich dulden. ,,Ik hoopte in die sprint het minst kapot te zitten, maar ik zat het meest kapot”, aldus Van der Poel na afloop bij Sporza.