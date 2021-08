Baanwielrenster Olivia Podmore (24) onverwachts overleden

Jetse Bol van voren in openingse­tap­pe Ronde van Burgos, Planckaert duwt en trekt zich naar de winst

3 augustus De openingsetappe in de Ronde van Burgos is gewonnen door Edward Planckaert. De Belg van Alpecin-Fenix bleef in de lastige rit met start en finish in Burgos de Spanjaard Gonzalo Serrano net voor in een bijzondere sprint. Jetse Bol finishte als achtste.