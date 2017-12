Baanwielrenster Pieters wint Nederlandse titel op achtervolging

Zonneveld: Dumoulin laat zich niet leiden door publieke opinie

28 december AD-columnist Thijs Zonneveld is niet verrast door de keuze van Tom Dumoulin om komend jaar weer mee te doen aan de Giro d'Italia. ,,Het is niet super verrassend, maar het is wel een bevestiging dat Tom Dumoulin en zijn team zich totaal niet laten leiden door de publieke opinie. Ik denk dat het een verstandige keuze is. De Tour is een gok en de Giro is voor hem veel beter te plannen. Hij krijgt nog genoeg kansen in de Tour."