Baas wielerunie wil onderzoek naar Team Sky

Sam Oomen negentiende bij tijdritwinst Poels in Parijs-Nice

7 maart Tilburger Sam Oomen van Team Sunweb noteerde de negentiende tijd in de tijdritetappe van Parijs-Nice. Hij kwam een minuut later binnen dan Wout Poels, die de individuele tijdrit over 18 kilometer van La Fouillouse naar Saint-Étienne het snelst aflegde.