Bakelants nieuwe teamgenoot Dumoulin, Theuns weg bij Sunweb

Het contract van de 27-jarige Theuns, die afgelopen winter overkwam van Trek-Segafredo, liep nog een jaar door. Wegens een ,,verschil van inzicht over sportieve zaken'' gaan beide partijen uit elkaar. ,,Het is een zwaar jaar voor me geweest, zowel mentaal als fysiek met een paar lelijke valpartijen. Ik heb geprobeerd de werkwijze van het team over te nemen, maar het past niet echt bij me. Daarom is het beter dat we uit elkaar gaan'', lichtte Theuns toe. Ook hoofdcoach Rudi Kemna zag te veel verschillen van opvatting: ,,En een geloof in dezelfde werkwijze is nodig om verder te gaan.''