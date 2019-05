Bart Brentjes: ‘Wat Van der Poel doet is echt bijzonder’

Door Ad Pertijs



Zo’n grote verrassing is het volgens Bart Brentjens (50) nu ook weer niet dat Mathieu van der Poel gisteren in Nove Mesto een wereldbeker mountainbike won. ,,Hij heeft er drie jaar over gedaan om er een te winnen, maar al vanaf het begin reed hij vooraan mee. Winnen is voor het grote publiek kennelijk iets anders. (lachend) Voor hem trouwens ook.” Eén ding betekent de zege in Tsjechië daarom wel: ,,Mathieu zet het mountainbiken in Nederland daarmee wel weer op de kaart.”

Al meer dan tien jaar is Brentjens de bezielende eigenaar en leider van één van de beste teams in de wereld. Met Anne Tauber als vaderlandse hoogvlieger bij de vrouwen. ‘Mediatechnisch’ leverde dat de sport in eigen land weinig aandacht op. ,,Zo werkt het kennelijk. Een sport heeft helden nodig. In Zwitserland werd wereldkampioen Nino Schurter sportman van het jaar voor Roger Federer. In Nederland zal niemand hem kennen. Zoals het grote publiek ook niet zal weten wie er nu aan de leiding staat in de Giro. Omdat onze held Tom Dumoulin er niet meer inzit.”

‘Dit is echt bijzonder’

Blijft de vraag hoe uitzonderlijk de prestatie van Van der Poel is. ,,Hij is niet voor niets de enige die dit is gelukt vanuit het veldrijden of de weg. Zo hoog is het niveau van het mountainbike. Wat Mathieu doet is echt bijzonder. Het zegt meer over hem dan over het niveau van het mountainbike in ieder geval.”

Drie jaar geleden was Bart Brentjens erbij toen Van der Poel op Cyprus zijn eerste MTB-wedstrijd reed. In de hoop de Spelen in Rio te halen. ,,Stond-ie daar met zijn wielrenpetje op het podium. Inmiddels is dat een mooie cap geworden.” In welke mate hij nog steeds een buitenbeentje is in die wereld? ,,Ik zie dat hij zich steeds meer thuis voelt in het mountainbike. We zouden hem wel graag een heel seizoen bij ons zien rijden. Maar zo denken ze er op de weg ook over. Mathieu doet de dingen echter op zijn eigen manier. Dat is goed. Daarmee geeft hij denk ik ook nieuwe inzichten in hoe je kunt trainen en de zaken aanpakken. Het belangrijkste is dat Mathieu respect toont voor onze sport. Hij komt niet even een paar wedstrijden meepakken. Hij pakt het serieus aan. De anderen hebben daarom ook respect voor hem. Ze weten dat je in het mountainbike niet zomaar een wedstrijd wint. Zo’n zware sport is het. Winnen is bij ons heel puur. Je moet het zelf doen. Zonder de hulp van teammaats of wat dan ook.”