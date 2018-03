Bastianelli sprint naar winst in Gent-Wevelgem voor vrouwen

In de lange sprint leek D'hoore haar tweede zege in een paar dagen tijd te gaan boeken. De wielrenster van Mitchelton-Scott was donderdag ook al de beste in de eendaagse wedstrijd van Driedaagse Brugge-De Panne, maar werd in Wevelgem op de streep geklopt door de Italiaanse. Floortje Mackaij eindigde nog als achtste en Marianne Vos als twaalfde.

D'hoore heeft de leiding in de WorldTour overgenomen van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Bastianelli is geklommen naar de derde plek, voor Amy Pieters (vierde). De volgende WorldTour-wedstrijd is de Ronde van Vlaanderen op 1 april.D'hoore heeft de leiding in de WorldTour overgenomen van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Bastianelli is geklommen naar de derde plek, voor Amy Pieters (vierde). De volgende WorldTour-wedstrijd is de Ronde van Vlaanderen op 1 april.