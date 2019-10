Bastianelli troeft Wiebes af in GP Beghelli

Boom moet op zoek naar nieuwe ploeg: Room­pot-Char­les houdt definitief op te bestaan

4 oktober Het doek is gevallen voor Roompot-Charles, de wielerploeg van Vlijmenaar Lars Boom. Het management is er niet in geslaagd om een nieuwe geldschieter te vinden, zo laat manager Michael Zijlaard weten aan de NOS. Het personeel van de Nederlands-Belgische wielerploeg is vrijdagochtend geïnformeerd.