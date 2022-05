Bauke Mollema verlengt contract en kan tot zijn veertigste bij Trek blijven

Koen Bouwman stelt als eerste Nederlan­der ooit bergtrui in Giro d'Italia veilig

Koen Bouwman heeft in de negentiende etappe van de Giro d’Italia de bergtrui veiliggesteld. Het enige wat de 28-jarige Nederlander nog moet doen om de trui ook mee naar huis te nemen, is de ronde uitrijden. De renner van Jumbo-Visma wordt dan de vierde Nederlander ooit die een bergtrui wint in een grote ronde, en de eerste die het in de Giro lukt.

