Bax nieuwe ploeggenoot Van der Poel

Iserbyt ook de beste op de Koppenberg

Eli Iserbyt heeft vandaag in Oudenaarde de Koppenbergcross gewonnen, een van de meest aansprekende veldritten in België. De Belg van Pauwels Sauzen - Bingoal was veruit de sterkste op het loodzware circuit met telkens de beklimming van de ook uit het wegwielrennen befaamde Koppenberg.

1 november