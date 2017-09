Bedenker 'pitsstraat' bij WK tijdrijden niet blij met uitwerking

Tour gaat volgend jaar over kasseien van Parijs-Roubaix

10:45 De Tour de France trekt volgend jaar weer over de kasseien. Het routeschema wordt officieel op 17 oktober in Parijs gepresenteerd, maar volgens de Noord-Franse krant La Voix du Nord gaat de negende etappe vanuit Compiègne over de beruchte stenen naar Roubaix.