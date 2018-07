Belgen met Van Avermaet en Van Aert naar EK wielrennen in Glasgow

Kasseien­vre­ter Willem Heeren slaat toe in BD Lezerstour

15 juli John Degenkolb kwam in de negende etappe als eerste over de streep in Roubaix. Hij klopte zijn vluchtmakkers Greg van Avermaet en Yves Lampaert in de sprint. In de BD Lezerstour sloeg Bosschenaar Willem Heeren toe op de kasseien. Hij bleef op de kinderkopjes overeind en bleek over het beste eindschot te beschikken. In het algemeen klassement steeg Heeren naar de 68ste plaats.