Belgische wielerwereld in rouw door plotselinge dood Duquennoy

Duquennoy kwam uit voor WB Aqua Protect Veranclassic, een procontinentale ploeg. Hij werd in 2016 prof bij Wallonie-Bruxelles-Group Protect, de voorloper van Veranclassic. Hij had nog geen erelijst bij de profs. Dit seizoen was zijn beste uitslag de tiende plaats in Dwars door West-Vlaanderen.



WB Aqua Protect Veranclassic bevestigt het overlijden via de sociale media. ,,We hebben vanmorgen het verschrikkelijke en ondraaglijke nieuws vernomen. Deze jongeman was de meest joviale, de meest zachtaardige, de meest open... Heel de ploeg biedt zijn oprechte medeleven aan bij zijn familie en naasten. Rust in vrede.''