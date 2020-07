Belofte Leemreize tekent eerste profcontract bij Jumbo-Visma

Leemreize mocht begin van dit seizoen al ervaring opdoen bij de profs. Hij reed in het team van Jumbo-Visma de Ronde van de Provence. Eind juli start hij in de Ronde van Burgos. ,,Het is altijd mijn droom geweest om profwielrenner te worden", aldus Leemreize in een persbericht van Jumbo-Visma. ,,In de beginjaren dat ik fietste, was dat nog niet realistisch, maar het ging jaarlijks beter en ik bleef stappen zetten. Uiteindelijk is het snel gegaan, want afgelopen jaar reed ik nog bij een clubteam. Dat ik vorig jaar de stap naar de opleidingsploeg mocht zetten, was al heel mooi."