Benoot start niet in Gent-Wevelgem na aanschuiven in show met besmette Bakelants

Met de persoon in kwestie wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op Jan Bakelants, de coureur van Circus-Wanty Gobert van wie vandaag bekend werd dat hij besmet is met COVID-19. De twee landgenoten waren afgelopen woensdag samen te gast in het Sporza-praatprogramma Extra Time Koers.



Sunweb meldt dat Benoot geen symptomen vertoont en zich prima voelt. De winnaar van Strade Bianche in 2018 gaat in quarantaine en wordt komende week getest.