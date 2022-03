Beresterke Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen na heerlijke finale

Jum­bo-Vis­ma heeft Tiesj Benoot terug na knieblessu­re

De Belgische wielrenner Wout van Aert kan morgen in de E3 Saxo Bank Classic weer rekenen op de steun van zijn landgenoot Tiesj Benoot, die in Harelbeke zijn rentree maakt. Benoot moest begin deze maand in de Strade Bianche opgeven wegens knieproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie.

24 maart