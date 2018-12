Betsema verslagen door 38-jarige Van Loy in GP Hasselt

Ruijgh stopt als profwiel­ren­ner

30 november Rob Ruijgh is per direct gestopt met professioneel wielrennen. ,,Ondanks de leuke en sympathieke aanbiedingen staat m’n besluit vast en is het hoogtijd om de eer aan mezelf te houden en terug te blikken op een fantastische tijd”, meldt de 32-jarige Limburger via Facebook.