Betsema viert dertiende veldritzege in Middelkerke

Sánchez klopt Valverde weer in Murcia

15:53 Luis León Sánchez heeft net als vorig jaar de Ronde van Murcia op zijn naam geschreven. De 35-jarige renner van Astana won de tweede en laatste etappe, nadat hij een dag eerder derde was geworden in de eerste rit. Sánchez klopte wereldkampioen Alejandro Valverde in de straten van Murcia in de sprint.