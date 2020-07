BinckBank Tour coronaproof: 'Toeschouwers moeten verantwoordelijkheid nemen’

Door Daan Hakkenberg



,,Het was een goede testcase,’’ zegt Rob Discart over de eerste Belgische wielerwedstrijd voor profs die twee weken geleden in Rotselaar werd gehouden. Hij was die dag zelf koersdirecteur en zag dat bij de aankomst en finish zonder publiek de corona-voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen. Tegelijkertijd hoorde Discart achteraf ook de kritiek over het publiek langs de weg en bij de cafés langs het parkoers dat zich weinig aantrok van restricties. ,,Mensen moeten zelf hun verantwoordelijk nemen om zich te beschermen en niet met honderden op enkele vierkante meters te willen staan.’’