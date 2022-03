Biniam Girmay mist gezin en keert na historische prestatie terug naar huis: ‘Wijzig plannen niet’

Biniam Girmay boekte in Gent-Wevelgem een historische zege door als eerste Afrikaan ooit een klassieker achter zijn naam te zetten. De pas 21-jarige Eritreër gaf na afloop aan dat hij volgende week niet start in de Ronde van Vlaanderen omdat hij terugkeert naar huis. ,,Ik mis mijn vrouw en dochter”, aldus Girmay.

,,Ik zal dus naar huis gaan. De Ronde van Vlaanderen mis ik, ik wijzig mijn plannen niet na dit succes”, zei de renner van Intermarché-Wanty-Gobert in het flashinterview vlak na de finish.

Girmay vond het moeilijk te beseffen dat hij Gent-Wevelgem had gewonnen én wielergeschiedenis had geschreven. ,,Ik weet niet hoe ik het heb gedaan”, aldus Girmay, die in een sprint van vier renners de sterkste bleek. ,,Het is echt ongelooflijk, heel moeilijk om uit te leggen. Vrijdagavond kwam ik met dit plan en voor een goed resultaat. De laatste 200 meter had ik veel vertrouwen dat het zou gaan lukken.”

De 21-jarige Eritreër denkt dat zijn zege in Gent-Wevelgem veel kan betekenen, niet alleen voor hem zelf ,,Dit kan veel veranderen voor mij en voor het wielrennen in Afrika. Het heeft een mooie toekomst voor zich, daar ben ik van overtuigd.”

Niet lang na het flashinterview schoof Girmay ook aan bij Sporza. ,,Bedankt voor de geweldige mensen hier”, begon hij zijn relaas. ,,Ze hebben mij enorm geholpen, bedankt aan alle fans. Zeker bij de klim-gedeeltes hebben ze mij enorm gesteund door ‘Allez Bini’ te blijven roepen.”

Of hij zichzelf heeft verrast? ,,Ja, sinds het begin van het seizoen eigenlijk al", refereert hij naar zijn zege op Mallorca eind januari en sterke prestaties in Milaan-San Remo (twaalfde) en de E3 Classic (vijfde). ,,Maar vandaag was echt uitzonderlijk.” Over zijn sprint om de zege in Gent-Wevelgem: ,,Ik verraste de rest door als eerste te gaan op zo’n 250 meter van de finish. Dat was voor mij de ideale afstand om voluit te kunnen gaan tot de lijn.”

Girmay keert na het wielersucces in Vlaanderen dus terug naar Eritrea om bij zijn gezin te kunnen zijn. Dat is namelijk al even geleden. ,,Ik heb ze nu bijna drie maanden niet gezien”, vertelde Girmay. ,,Ik verwacht een groots onthaal, we zullen zien hoe het daar gaat. De grote races zijn wel te zien in Eritrea. Het is geweldig om in België te kunnen winnen, zo’n groot wielerland.”

De pas 21-jarige renner heeft al een plan voor de rest van het wielerseizoen én daarna. ,,Het volgende doel voor mij is de Giro d’Italia. En dan volgend jaar mogelijk wat meer in België koersen.”

Van Aert is tevreden

Wout van Aert toonde zich meermaals in de heuvelzone, maar de Belg van Jumbo-Visma kon het verschil niet maken. Hij won de Omloop het Nieuwsblad en de E3 Classic, maar in Gent-Wevelgem eindigde hij niet in de top-tien. ,,Ik ben heel tevreden over mijn koers. Het was misschien niet ‘top top’, maar we waren op de afspraak", aldus Van Aert bij Sporza.

Van Aert zag ploeggenoot Christophe Laporte tweede worden achter Girmay. ,,Het is jammer dat we hem niet winnen. Het is wel een verrassing dat hij wint, maar dikke chapeau voor hem. Wij rijden een goede koers en mogen tevreden naar huis gaan.”

