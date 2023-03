Biniam Girmay veranderde het wielrennen voor eeuwig: ‘Meisjes hebben voetbalsters als helden, dat effect heeft hij ook’

Spektakel in slotkilome­ters Tirreno-Adriatico: Roglic slaat toe na val Van Aert, Van der Poel vroeg gelost

Primoz Roglic heeft de vierde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. In de 190 kilometer lange rit van Greccio naar Tortoreto, met een lastige finale met vier keer dezelfde korte beklimming, was hij de snelste van de groep met favorieten.