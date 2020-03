‘Binkie & Arnaudriaan’ kunnen nog wel even door met ‘quarantaine-cabaret’

Sinkeldams ploegmaat Guarnieri ontsnapt uit quarantai­ne in Abu Dhabi

5 maart Terwijl zijn ploegmaten Ramon Sinkeldam, Arnaud Démare, David Gaudu en Ignatas Konovalovas vanwege het coronavirus nog vastzitten in het hotel in Abu Dhabi, is Jacopo Guarnieri vrolijk thuis in Italië. De sprintaantrekker van Groupama-FDJ is ‘ontsnapt’ uit de quarantaine die aan de renners werd opgelegd na het stilleggen van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.