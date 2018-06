Blaak in regenboogtrui naar nieuwe Nederlandse titel

Blaak won dit jaar ook al de Amstel Gold Race en een rit in de Healthy Ageing Tour. De wereldtitel veroverde ze vorig jaar in het Noorse Bergen op vergelijkbare wijze. Ook toen reed ze op het juiste moment uit de kopgroep weg na een val vroeg in koers. ,,Het is een 'feeling', maar je weet natuurlijk nooit zeker of het lukt'', vertelde ze bij de NOS. ,,Ik heb blijkbaar koersinzicht. Fysiek was ik altijd al een van de beteren, maar in tactisch opzicht ben ik echt gegroeid.''



In de koers over ruim 141 kilometer opende Marianne Vos de finale met een aanval waarbij ze Esther van Veen meekreeg. De viervoudig Nederlands kampioene wist bovendien vier ploeggenotes in de groep achter zich maar strandde toch omdat met name Anna van der Breggen, de derde troef van Boels-Dolmans, het tempo opvoerde.