BMX'er Sakakibara maakt ‘kleine stapjes vooruit’ na val door hevige wind

Sterke Dekker pakt podiumplek in Le Samyn

3 maart David Dekker heeft zijn goede vorm van afgelopen weekend doorgetrokken in de Belgsiche eendagskoers Le Samyn. De 22-jarige renner uit Hedel moest in de eindsprint alleen Hugo Hofstetter en Aimé De Gendt voor laten. Hofstetter, rijdend voor Israel Start-Up Nation, was de beste uit een kopgroep van dertien renners. Hij won de sprint na 210 kilometer in Dour.