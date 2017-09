Bondscoach Veneberg: Iedereen mocht vandaag aanvallen

In de laatst ronde van de wegrace in het Noorse Bergen zetten olympisch kampioene Anna van der Breggen en wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten een dikke streep door hun eigen ambities en lieten ze Chantal Blaak naar de wereldtitel fietsen.



,,Middenvelders kunnen en mogen ook scoren'', lachte Veneberg. ,,Dat was een beetje het doel vandaag. Iedereen was vrij om aan te vallen. Amy Pieters ging vroeg, daarna was het Chantal. Op het EK hebben we al zo een beetje geëxperimenteerd. De spitsen, de afmakers zoals Van der Breggen, Van Vleuten en Vos, moeten er ook mee leven dat ze voor de Nederlandse ploeg rijden en dat er dus een scenario zoals vandaag uit kan rollen.''